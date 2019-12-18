Видаль покинул базу «Барселоны», узнав о непопадании в стартовый состав на «эль класико»

Полузащитник «Барселоны» Артуро Видаль самовольно покинул базу, узнав, что не включён в стартовый состав на предстоящий матч чемпионата Испании против «Реала». Об этом со ссылкой на свои источники сообщает ESPN.

Решение главного тренера каталонской команды Эрнесто Вальверде крайне раздосадовало чилийского футболиста. Партнёры Артуро пытали остановить его, однако он был непреклонен.

Матч «Барселона» — «Реал» состоится сегодня, 18 декабря. Встреча пройдёт в Барселоне на стадионе «Камп Ноу». Начало матча — в 22:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Барселона» — «Реал».



Ранее обе команды опубликовали свои заявки на матч. «Реалу» не помогут Эден Азар, Хамес Родригес и Марсело, тогда как за «Барселону» не сыграет Усман Дембеле.