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«Барселона» — «Реал»: онлайн-трансляция начнётся 18 декабря в 22:00

«Барселона» — «Реал»: онлайн-трансляция начнётся 18 декабря в 22:00
Футбол / Испания 0

Сегодня, 18 декабря, на стадионе «Камп Ноу» в Барселоне состоится перенесённый матч 10-го тура испанской Примеры «Барселона» — «Реал». Начало — в 22:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Алехандро Хосе Эрнандес Эрнандесом. В бригаду войдут ассистенты Теодоро Собрино Маган и Хосе Энрике Наранхо Перес. Резервный рефери – Рауль Мартин Гонсалес Франсес.

«Барселона» набрала 35 очков в 16 матчах и занимает первое место в турнирной таблице чемпионата Испании. Мадридский «Реал» (35) — на втором месте. В тройку лидеров соревнований также входит «Севилья», набравшая 31 очко в 17 матчах.

Турнирная таблица чемпионата Испании сезона-2019/20

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