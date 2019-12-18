«Барселона» — «Реал»: онлайн-трансляция начнётся 18 декабря в 22:00

Сегодня, 18 декабря, на стадионе «Камп Ноу» в Барселоне состоится перенесённый матч 10-го тура испанской Примеры «Барселона» — «Реал». Начало — в 22:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.



Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Алехандро Хосе Эрнандес Эрнандесом. В бригаду войдут ассистенты Теодоро Собрино Маган и Хосе Энрике Наранхо Перес. Резервный рефери – Рауль Мартин Гонсалес Франсес.



«Барселона» набрала 35 очков в 16 матчах и занимает первое место в турнирной таблице чемпионата Испании. Мадридский «Реал» (35) — на втором месте. В тройку лидеров соревнований также входит «Севилья», набравшая 31 очко в 17 матчах.

Турнирная таблица чемпионата Испании сезона-2019/20