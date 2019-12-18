Голодец: главный вопрос для РФС сейчас — подготовка к финалу чемпионата Европы

Заместитель председателя правительства РФ, председатель наблюдательного совета оргкомитета Евро-2020 Ольга Голодец рассказала о подготовке к чемпионату Европы, ряд матчей которого пройдёт в Санкт-Петербурге.



«Сегодня была дискуссия, где обсуждались основные направления развития РФС. Очень замечательно, что эти направления включают в себя не только вопрос профессионального футбола, но и вопросы детского спорта, женского футбола, как профессионального, так и любительского. Обсуждались вопросы пляжного, мини-футбола, школьных лиг, даже киберфутбола. У каждого направления есть своё видение, задачи и цели. Это амбициозная программа, я уверена, что она по плечу РФС.



Самый главный вопрос сейчас — подготовка к финалу чемпионата Европы. Первый матч российской сборной состоится 13 июня в Санкт-Петербурге. Это огромный праздник, который ожидает наших болельщиков.



Подготовка идёт полным ходом, у нас есть культурная программа, которую мы обсуждаем во всех деталях. Открытие состоится на Дворцовой площади. Это огромный подарок для Санкт-Петербурга. Мы надеемся на интерес к нашей стране и культуре.



Наши амбиции заключаются в том, что поддержка детского футбола — это не только программа РФС. Это часть федеральной программы «Спорт — норма жизни». Действительно, в этом участвует и правительство РФ. Мы выделяем субсидии, чтобы поддерживать подготовку детских тренеров. Также в программе указано создание полей для детского спорта», — передаёт слова Голодец корреспондент «Чемпионата» Павел Левкович.



В Санкт-Петербурге пройдёт четыре матча Евро-2020: три встречи группового этапа и одна четвертьфинальная игра.