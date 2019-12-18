РФС заключил партнёрское соглашение с Ассоциацией студенческого баскетбола

Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков заявил, что организация заключила контракт с Ассоциацией студенческого баскетбола.



«Подписали соглашение с Ассоциацией студенческого баскетбола. Это важное соглашение, так как одно из направлений РФС — развитие массового и студенческого футбола. Мы прекрасно понимаем, что не каждый способен стать профессиональным футболистом, но если студенческий футбол будет развит, у юношей и девушек будет возможность упрощённого поступления в институт и получения диплома.



Безусловно, для тех людей, кто закончил детско-юношескую школу, но решил не идти по профессиональному пути, тоже важно продолжать заниматься футболом, участвуя в соревнованиях.



Что касается Ассоциации студенческого баскетбола, она ушла чуть вперёд с точки зрения подходов к организации. Не буду скрывать, на первом этапе мы бы хотели использовать то, что есть у них. Думаю, мы быстро их догоним. А дальше у нас есть прекрасные возможности объединения усилий для совместного проведения программ и проектов. К этому альянсу могут добавиться и другие виды спорта», — передаёт слова Дюкова корреспондент «Чемпионата» Павел Левкович.

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