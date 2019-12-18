Сегодня, 18 декабря, Российский футбольный союз (РФС) подписал партнёрское соглашение с АО «ТАИФ», сообщает пресс-служба РФС.



Стороны планируют вместе заниматься поддержкой и популяризацией российского футбола, детско-юношеского спорта и здорового образа жизни.



«Мы рады заключить партнёрское соглашение с АО «ТАИФ». Эта компания уже много лет успешно занимается развитием спортивных, в том числе футбольных традиций в Татарстане. Уверен, что наше партнёрство будет взаимовыгодным и поможет дальнейшей популяризации футбола и в Татарстане, и в других регионах России», — отметил президент РФС Александр Дюков.

«На протяжении всей своей многолетней истории «ТАИФ» принимает активнейшее участие в развитии различных видов спорта, в том числе футбола, традиционно оказывает спонсорскую поддержку ведущим спортивным клубам Республики Татарстан. Сегодня мы объединяем свои усилия для взаимовыгодного партнёрства. Соглашение о сотрудничестве между АО «ТАИФ» и РФС предусматривает совместную деятельность по развитию и популяризации российского футбола, в том числе и на территории Республики Татарстан. Одной из главных задач, которую мы совместно с РФС перед собой ставим, станет развитие детско-юношеского футбола», — заявил советник генерального директора АО «ТАИФ» и президент «Нефтехимика» Тимур Шигабутдинов.