Радченко: после ухода Роналду у «Реала» нет лидера, Азар не может его заменить

Бывший игрок сборной России Дмитрий Радченко поделился ожиданиями от предстоящего матча 10-го тура чемпионата Испании «Барселона» — «Реал».

«Ожидаю хорошего и открытого футбола, обе команды всегда играют на победу. «Барселона» точно не будет играть вторым номером дома, жду обилия голов. «Барселона» одержит победу со счётом 2:0.



Многие годы «Реал» зависел во многом от Роналду. Его уход из клуба — большая потеря. Он был настоящим лидером, сейчас в мадридской команде такого игрока нет. У «сливочных» сильный подбор игроков, видно, что клуб потихоньку выходит из кризиса. В ближайшем будущем это будет тот «Реал», которого ждут все зрители. Пока такой стабильности я не вижу, она придёт со временем.



Азар не может заменить Роналду, Криштиану последнее десятилетие боролся с Месси за лучшего игрока мира. Они разноплановые игроки, заменить Роналду трудно, тем более в таком клубе, как «Реал». От Азара ожидали большего, но такое бывает, когда хороший игрок приходит в команду, играет на высоком уровне, но что-то у него не получается. Это и адаптация, и конкуренция.



У Гризманна были такие же проблемы, как и у Азара. Завоевать авторитет, лидерство в команде, где есть Месси и Суарес, очень непросто. Гризманн, который привык быть на первых ролях, перешёл в «Барселону», где таких лидеров много. Проблем у него с коллективом не возникает, но парню тяжело.



Если говорить о дебютантах в этом матче, первый раз выходить на поле против грандов — престижно. Ты не понимаешь, что не всем удаётся в карьере сыграть такие матчи против «Реала» или «Барселоны». Мне в карьере повезло, я много раз играл и против «Реала», и против «Барселоны». Мне удавалось этим клубам забивать. Первые голы «Реалу» я забивал ещё за «Спартак», когда играли с ними на «Сантьяго-Бернабеу», мы выиграли тот матч 3:1. В чемпионате Испании за «Расинг» забивал и «Барселоне». Это чувства, которые остаются с тобой на всю жизнь», — сказал Радченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Салаватом Муртазиным.

Матч «Барселона» — «Реал» состоится сегодня, 18 декабря. Встреча пройдёт в Барселоне на стадионе «Камп Ноу». Начало матча — в 22:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Барселона» — «Реал».



Ранее обе команды опубликовали свои заявки на матч. «Реалу» не помогут Эден Азар, Хамес Родригес и Марсело, тогда как за «Барселону» не сыграет Усман Дембеле.