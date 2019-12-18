Ранние годы в «Динамо», кубки с «Зенитом» и тату с мостами. Лучшие фото карьеры Данни

Полузащитник «Динамо» и «Зенита» Мигел Данни объявил о завершении футбольной карьеры. Главные кадры — в нашей фотоподборке.

Мигел Данни поделился мнением о нынешней команде «Зенита» и высказался о нападающем питерской команды Артёме Дзюбе.



«У меня были варианты с продолжением карьеры. Поступило предложение от одного российского клуба, но я ответил отказом. Потому что это был не «Зенит». В Россию я бы вернулся, только если бы поступило предложение из Санкт-Петербурга. Не буду говорить, из какой команды оно было. «Зенит» — лучшая команда в России.



Семак вырос в отличного тренера. Жаль, не получилось проявить себя в Лиге чемпионов, но, думаю, всё впереди. «Зенит» долго не играл в Лиге чемпионов, может, поэтому не удалось выйти из группы. Надеюсь, в следующем сезоне команда покажет себя лучше. Сравнение этого состава с моими временами в клубе? Это другая команда. У нас был суперсостав — Зырянов, Широков, Аршавин, Анюков — это лидеры сборной России на то время. Были Халк, Витсель, Кришито, Гарай. Хотя и сегодня у «Зенита» есть сильные футболисты. Тот же Дзюба. Он сейчас в расцвете. Много забивает и за клуб, и за сборную. Ему подходит английский чемпионат. Но я думаю, что сам Артём хочет остаться в России. Здесь он лучший игрок, лидер команды. На родине у него всё есть, а это очень важно», — приводит слова Данни «Российская газета».