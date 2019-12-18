«Монтеррей» — «Ливерпуль»: составы команд на матч 1/2 финала клубного чемпионата мира

Стали известны стартовые составы «Монтеррея» и «Ливерпуля» на матч 1/2 финала клубного чемпионата мира. Встреча состоится сегодня, 18 декабря, на стадионе «Халифа Интернейшнл» в Дохе. Стартовый свисток прозвучит в 20:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Защитник «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк пропустит эту встречу из-за болезни.
«Монтеррей»: Бароверо, Рамирес, Кастро, Санчес, Вангиони, Гомес, Гамарра, Томас, Риос, Васконселос, Фунес Мори.
«Ливерпуль»: Алисон, Милнер, Гомес, Хендерсон, Робертсон, Лаллана, Кейта, Окслейд-Чемберлен, Шакири, Салах, Ориги.
Напомним, ранее в финал клубного чемпионата мира вышел бразильский «Фламенго», который обыграл в полуфинале турнира «Аль-Хиляль» из Саудовской Аравии со счётом 3:1. Финальный матч клубного чемпионата мира пройдёт 21 декабря.
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