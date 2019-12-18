Выпускники «Чертаново» Глушенков и Абаев наградили лучших игроков академии

Сегодня, 18 декабря, в футбольной школе «Чертаново» Москомспорта прошло праздничное подведение итогов футбольного сезона-2019. Свои медали и кубки получили команды трёх отделений (от 2010 до 2002 года рождения) — двух мужских и одного женского. Лучшие игроки каждой команды получили специальные призы в разных номинациях. Награждали чертановцев воспитанники старшего поколения — футболисты «Чертаново» Илья Абаев и Юрий Горшков, а также нападающий «Спартака» Максим Глушенков.



Выпускниками школы официально стали футболисты и футболистки 2002 года рождения. Многие из них уже имеют опыт игры на самом высоком уровне. Девушки выступали в составе ЖФК «Чертаново» в высшем дивизионе чемпионата России и женской Лиге чемпионов УЕФА, где команда дебютировала минувшей осенью, а юноши являются лидерами «молодёжки» «Чертаново» в Юношеской футбольной лиге U17, которая после летне-осенней части сезона лидирует с большим отрывом.



«Мы гордимся вами — и командами в целом, и каждым игроком в частности. Надеемся и желаем, чтобы ваши карьеры во взрослом футболе были насыщены успехом так же, как это было в детско-юношеском. И не забывайте, что учебный год в нашей общеобразовательной школе ещё продолжается, в июне вас ждут выпускные экзамены», — сказал в напутственном слове директор «Чертаново» Николай Ларин.