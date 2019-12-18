Рамос установит уникальное достижение в матче с «Барселоной»

Защитник мадридского «Реала» Серхио Рамос близок к установлению рекорда по количеству матчей в «эль класико». Как сообщает Marca, сегодняшний матч с «Барселоной» станет 43-м в его карьере, благодаря чему он обойдёт по этому показателю Мануэля Мачиса, Пако Хенто и Хави.



33-летний футболист попал в список 11 футболистов, которые начнут матч с «Барселоной» с первых минут. Известен также и стартовый состав «Барселоны».



Матч «Барселона» — «Реал» состоится сегодня, 18 декабря. Встреча пройдёт в Барселоне на стадионе «Камп Ноу». Начало — в 22:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Барселона» — «Реал».

В настоящее время «Барселона» и «Реал» делят первое место в чемпионате Испании, набрав после 16 матчей по 35 очков.