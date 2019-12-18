«Байер» проиграл «Герте» в домашнем матче Бундеслиги

В матче 16-го тура немецкой Бундеслиги «Байер» принимал берлинскую «Герту». Встреча прошла на стадионе «Бай-Арена» в Леверкузене и завершилась победой гостей со счётом 1:0.



Автором единственного гола встречи стал нидерландский защитник «Герты» Карим Рекик, который отправил мяч в ворота леверкузенской команды на 64-й минуте. Это поражение стало вторым подряд для «Байера» в Бундеслиге. В прошлом туре леверкузенский клуб на выезде проиграл «Кёльну» со счётом 0:2.



Берлинская «Герта» набрала 18 очков и поднялась на 13-е место в турнирной таблице немецкой Бундеслиги. Леверкузенский «Байер» (25) — на 7-м месте. Лидером соревнований на данный момент является набравший в 16 матчах 34 очка «РБ Лейпциг».