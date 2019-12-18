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«Байер» проиграл «Герте» в домашнем матче Бундеслиги

«Байер» проиграл «Герте» в домашнем матче Бундеслиги
Футбол / Германия 0

В матче 16-го тура немецкой Бундеслиги «Байер» принимал берлинскую «Герту». Встреча прошла на стадионе «Бай-Арена» в Леверкузене и завершилась победой гостей со счётом 1:0.

Автором единственного гола встречи стал нидерландский защитник «Герты» Карим Рекик, который отправил мяч в ворота леверкузенской команды на 64-й минуте. Это поражение стало вторым подряд для «Байера» в Бундеслиге. В прошлом туре леверкузенский клуб на выезде проиграл «Кёльну» со счётом 0:2.

Берлинская «Герта» набрала 18 очков и поднялась на 13-е место в турнирной таблице немецкой Бундеслиги. Леверкузенский «Байер» (25) — на 7-м месте. Лидером соревнований на данный момент является набравший в 16 матчах 34 очка «РБ Лейпциг».

Германия - Бундеслига. 16-й тур
18 декабря 2019, среда. 20:30 МСК
Байер
Леверкузен
Окончен
0 : 1
Герта
Берлин
0:1 Рекик – 64'
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