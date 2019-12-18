Гол Роналду принёс «Ювентусу» победу над «Сампдорией» в матче Серии А

Туринский «Ювентус» обыграл «Сампдорию» в матче 17-го тура чемпионата Италии. Встреча проходила в Генуе на стадионе «Луиджи Феррарис» и завершилась со счётом 2:1 в пользу гостей.
Уже на 19-й минуте счёт в матче открыл Пауло Дибала. На 35-й минуте хозяева сравняли счёт усилиями Джанлуки Капрари, однако спустя десять минут «Ювентус» снова повёл — отличился Криштиану Роналду. Стоит отметить, что португалец отметился за туринский клуб в пятом матче подряд. Больше голов в этой встрече зрители не увидели.
В отчётном матче случилось и более знаменательное событие — Джанлуиджи Буффон провёл 647-й матч в Серии А и сравнялся по этому показателю с рекордсменом Паоло Мальдини.
«Ювентус» поднялся на первое место в турнирной таблице чемпионата Италии, в активе «старой синьоры» 42 очка. «Интер» отстаёт на три очка, однако имеет матч в запасе.
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