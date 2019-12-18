«Лион» разгромил «Тулузу» в матче 1/8 финала Кубка французской лиги

В матче 1/8 финала Кубка лиги «Лион» принимал «Тулузу». Встреча прошла на стадионе «Стад де Люмьер» в Лионе и завершилась победой хозяев со счётом 4:1.



Голами в составе «Лиона» отметились полузащитники Жеан Лукас и Мартен Терье, а также нападающий Бертран, оформивший дубль в этой встрече. Автором единственного гола в составе «Тулузы» стал французский хавбек Куадио Коне.



Таким образом, «Лион» вышел в следующую стадию Кубка французской лиги, а «Тулуза» завершила выступление в турнире.



В чемпионате Франции «Лион» набрал 25 очков в 18 матчах и занимает 8-е место в турнирной таблице. «Тулуза» (12) — на последнем, 20-м месте. Лидером соревнований является «Пари Сен-Жермен», набравший 42 очка в 17 матчах.