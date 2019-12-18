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АЕК одержал вторую победу подряд под руководством Карреры

АЕК одержал вторую победу подряд под руководством Карреры
Футбол / Прочие турниры 0

В матче 15-го тура чемпионата Греции АЕК принимал «Астерас». Встреча состоялась на стадионе «Олимпик — Спирос Луис» в Афинах и завершилась победой хозяев со счётом 2:1.

Уже на 7-й минуте главный арбитр встречи назначил пенальти в ворота «Астераса», который успешно реализовал полузащитник АЕКа Петрос Манталос. В начале второго тайма, на 46-й минуте, нападающий Марко Ливайя упрочил преимущество афинской команды в счёте. На 78-й минуте форвард «Астераса» Луис Фернандес сократил отставание.

Афинский АЕК набрал 27 очков и занимает 3-е место в турнирной таблице чемпионата Греции. «Астерас» (12) — на 12-м месте. Лидером соревнований на данный момент является «Олимпиакос».

Напомним, главным тренером АЕКа является Массимо Каррера, ранее возглавлявший «Спартак». Это победа стала второй подряд для греческого клуба под руководством итальянского специалиста.

Греция - Суперлига. Суперлига. 15-й тур
18 декабря 2019, среда. 20:30 МСК
АЕК Афины
Афины
Окончен
2 : 1
Астерас
Триполи
1:0 Манталос – 7' (пен)   2:0 Ливайя – 46'   2:1 Фернандес – 78'
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