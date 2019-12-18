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Президент «Тоттенхэма»: мы не боимся продать Эриксена конкурентам по АПЛ

Президент «Тоттенхэма»: мы не боимся продать Эриксена конкурентам по АПЛ
Футбол / Англия 0

Президент «Тоттенхэм Хотспур» Даниэль Леви поделился мыслями о возможных трансферах футболистов команды в другие клубы английской Премьер-лиги. В частности, речь пошла о датском полузащитнике Кристиане Эриксене.

«Честно говоря, мы не боимся вести переговоры с нашими конкурентами по АПЛ. Моя точка зрения очень проста: чтобы продлить контракт с футболистом, нужны не только хорошие условия по новому соглашению, но и желание самого игрока продолжать выступать за наш клуб.

Не хочу комментировать ситуацию по каждому игроку отдельно. Каждая история индивидуальна, и будет несправедливо кого-то выделять особо.

Что касается трансферов, то зимой их не будет. Моуринью заявил, что доволен текущим подбором игроков. Главное, чтобы каждый из них отдавал на поле всего себя», — цитирует Леви Evening Standard.

Кристиан Эриксен был близок к уходу из «Тоттенхэма» минувшим летом. Среди претендентов на датчанина выделяли «Реал» и «Ювентус».

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