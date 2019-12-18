Видаль вышел на поле в «класико». Ранее сообщалось, что он самовольно покинул базу

В перенесённом матче 10-го тура испанской Примеры «Барселона» принимает «Реал». Встреча в эти минуты проходит на стадионе «Камп Ноу» в Барселоне. К 59-й минуте счёт не открыт — 0:0. «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию встречи.



На 55-й минуте встречи был заменён защитник «Барселоны» Нелсон Семеду. Вместо него на поле вышел полузащитник каталонского клуба Артуро Видаль. Ранее сообщалось, что Видаль самовольно покинул базу команды, узнав, что не включён в стартовый состав на матч с мадридским «Реалом».

«Барселона» набрала в 16 матчах 35 очков и занимает первое место в турнирной таблице чемпионата Испании. Мадридский «Реал» (35) — на втором месте. В тройку лидеров соревнований также входит набравшая в 17 матчах 31 очко «Севилья».