«Барселона» и «Реал» сыграли вничью в матче чемпионата Испании

Завершился перенесённый матч 10-го тура чемпионата Испании, в котором встретились «Барселона» и «Реал». Ничья — 0:0.
Последний раз со счётом 0:0 в основное время команды играли в апреле 2011 года. Тогда «Реал» выиграл в дополнительное время и завоевал Кубок Испании. На «Камп Ноу» нулевая ничья в последний раз была зафиксирована более 17 лет назад — в 2002 году.
Напомним, по итогам 16 сыгранных матчей команды делили первое место в турнирной таблице Примеры, набрав по 35 очков. После сегодняшней встречи команды набрали по 36 очков, тогда как у их ближайшего преследователя — «Севильи» — 31 набранный пункт. Номинальным лидером чемпионата тем не менее остаётся «Барселона» — у каталонцев больше забитых мячей.
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