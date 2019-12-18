Клопп: всё, что вам нужно, — это Алисон
Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал выход мерсисайдского клуба в финал клубного чемпионата мира. Напомним, в 1/2 финала турнира «Ливерпуль» со счётом 2:1 обыграл «Монтеррей».
«Всё, что вам нужно, — это Алисон. Алисон Бекер. Он был на месте в решающие моменты. Мы провели очень тяжёлый матч. Прекрасные голы, отличная игра. Атмосфера — супер. Не знаю, что с ван Дейком, но думаю, что он будет в порядке в ближайшее время. Посмотрим, что произойдёт.
Мы привезли с собой несколько молодых футболистов. Посмотрим, чем они смогут нам помочь. Мы хотим сыграть в финале и увидеть, что получится», — приводит слова Клоппа BBC.
Напомним, в финале клубного чемпионата мира «Ливерпуль» сыграет с «Фламенго».
«Ливерпуль» вырвал победу у «Монтеррея» и вышел в финал клубного чемпионата мира
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