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«Барселона» и «Реал» не забили в «эль класико» впервые за 17 лет

«Барселона» и «Реал» не забили в «эль класико» впервые за 17 лет
Футбол / Испания 0

Зрители «эль класико» впервые за 17 лет не увидели голов в исполнении команд. В последний раз матч «Барселоны» и «Реала» завершился нулевой ничьей в 2002 году.

Последний раз в основное время команды не забивали голов в апреле 2011 года — тогда «Реал» выиграл в дополнительное время и завоевал Кубок Испании.

Напомним, по итогам 16 сыгранных матчей команды, набрав по 35 очков, делили первое место в турнирной таблице Примеры. После сегодняшней встречи обе команды набрали по 36 очков, тогда как у их ближайшего преследователя — «Севильи» — 31 набранный пункт.

Свой следующий матч «Барселона» проведёт 21 декабря, соперником каталонцев станет «Алавес». «Реал» днём позже на «Сантьягу Бернабеу» примет «Атлетик» Бильбао.

«Барселона» и «Реал» сыграли вничью в матче чемпионата Испании
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