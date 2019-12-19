«Манчестер Сити» обыграл «Оксфорд Юнайтед» и вышел в полуфинал Кубка английской лиги

В матче 1/4 финала Кубка английской лиги «Оксфорд Юнайтед» принимал «Манчестер Сити». Встреча прошла на стадионе «Кассам» в Оксфорде и завершилась победой гостей со счётом 3:1.



Голами в составе «Манчестер Сити» отметились защитник Жоау Канселу и нападающий Рахим Стерлинг, оформивший дубль в этой встрече. Автором единственного гола «Оксфорд Юнайтед» стал английской форвард Мэтт Тейлор.



Таким образом, «Манчестер Сити» вышел в 1/2 финала Кубка английской лиги, а «Оксфорд Юнайтед» завершил выступление в турнире. Ранее в полуфинал турнира прошла «Астон Вилла», разгромившая на своём поле «Ливерпуль» со счётом 5:0. Напомним, на эту встречу «Ливерпуль» выставил самый молодой состав в истории клуба.