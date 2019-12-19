«Манчестер Сити» обыграл «Оксфорд Юнайтед» и вышел в полуфинал Кубка английской лиги
В матче 1/4 финала Кубка английской лиги «Оксфорд Юнайтед» принимал «Манчестер Сити». Встреча прошла на стадионе «Кассам» в Оксфорде и завершилась победой гостей со счётом 3:1.
Голами в составе «Манчестер Сити» отметились защитник Жоау Канселу и нападающий Рахим Стерлинг, оформивший дубль в этой встрече. Автором единственного гола «Оксфорд Юнайтед» стал английской форвард Мэтт Тейлор.
Таким образом, «Манчестер Сити» вышел в 1/2 финала Кубка английской лиги, а «Оксфорд Юнайтед» завершил выступление в турнире. Ранее в полуфинал турнира прошла «Астон Вилла», разгромившая на своём поле «Ливерпуль» со счётом 5:0. Напомним, на эту встречу «Ливерпуль» выставил самый молодой состав в истории клуба.
- 19 декабря 2019
-
01:51
-
01:38
-
01:33
-
00:52
-
00:43
-
00:37
-
00:23
-
00:21
-
00:07
- 18 декабря 2019
-
23:54
-
23:53
-
23:38
-
23:37
-
23:21
-
23:08
-
22:53
-
22:50
-
22:43
-
22:23
-
22:23
-
21:56
-
21:42
-
21:25
-
21:08
-
21:06
-
20:57
-
20:25
-
20:24
-
20:08
-
19:58
-
19:50
-
19:47
-
19:40«Сочи» расторг контракт с Кудряшовым Эксклюзив
-
19:29
-
19:27
Партнерский контент