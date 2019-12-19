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«Манчестер Сити» обыграл «Оксфорд Юнайтед» и вышел в полуфинал Кубка английской лиги

«Манчестер Сити» обыграл «Оксфорд Юнайтед» и вышел в полуфинал Кубка английской лиги
Футбол / Англия 0

В матче 1/4 финала Кубка английской лиги «Оксфорд Юнайтед» принимал «Манчестер Сити». Встреча прошла на стадионе «Кассам» в Оксфорде и завершилась победой гостей со счётом 3:1.

Голами в составе «Манчестер Сити» отметились защитник Жоау Канселу и нападающий Рахим Стерлинг, оформивший дубль в этой встрече. Автором единственного гола «Оксфорд Юнайтед» стал английской форвард Мэтт Тейлор.

Таким образом, «Манчестер Сити» вышел в 1/2 финала Кубка английской лиги, а «Оксфорд Юнайтед» завершил выступление в турнире. Ранее в полуфинал турнира прошла «Астон Вилла», разгромившая на своём поле «Ливерпуль» со счётом 5:0. Напомним, на эту встречу «Ливерпуль» выставил самый молодой состав в истории клуба.

Англия - Кубок лиги. 1/4 финала
18 декабря 2019, среда. 22:45 МСК
Оксфорд Юнайтед
Оксфорд
Окончен
1 : 3
Манчестер Сити
Манчестер
0:1 Канселу – 22'   1:1 Тейлор – 46'   1:2 Стерлинг – 50'   1:3 Стерлинг – 70'
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