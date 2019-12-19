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Как спасти «Арсенал» и кому повезло с парой в ЛЧ. Разбираем на «Чемпионат. Подкаст»

Как спасти «Арсенал» и кому повезло с парой в ЛЧ. Разбираем на «Чемпионат. Подкаст»
Футбол / Англия 0

«Чемпионат» и Okko Спорт публикуют новый выпуск подкаста журналистов Кирилла Хаита и Григория Телингатера. Обсуждаем провальный матч «Арсенала» с «Ман Сити», будущее «Арсенала», состав «Арсенала», провал VAR на матче «МЮ» и сравниваем «Ливерпуль» с «Реалом» Зидана. Ну и про пары в Лиге чемпионов тоже говорим.

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В этом выпуске:

1.30 – «Арсенал»: плохо всё.

5.40 – почему матч с «Сити» стал таким провалом.

12.49 – ещё про «Арсенал»: кризис самоидентификации.

19.57 – от кого «Арсенал» должен избавиться.

27.32 – Салах крут! А «Ливерпуль» в целом?

33.26 – что общего у «Ливерпуля» с «Реалом» двухлетней давности.

43.46 – ошибка VAR: гол в ворота «МЮ» — абсурд! И вообще «МЮ» в порядке. Ну, почти.

52.07 – Гриша боится за «Челси». Кирилл – спокоен как удав.

1:05.59 – Ихеаначо поступил по-свински. И ещё и подставил команду тактически.

1:19.00 – Моуринью вытащил матч заменой.

1:20.57 – Моуринью повезло и с жеребьёвкой Лиги чемпионов. А как остальным?

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