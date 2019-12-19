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Зидан: в матче с «Барселоной» мы заслужили большего

Зидан: в матче с «Барселоной» мы заслужили большего
Футбол / Испания 0

Главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан подвёл итоги перенесённого гостевого матча 10-го тура испанского чемпионата с «Барселоной» (0:0).

«В матче с «Барселоной» мы заслужили большего. Игра окончена, и ничего не поделаешь. Играть на «Камп Ноу» непросто. Я благодарен своим футболистам. Мы не забили, но главное, что создали моменты, мы должны работать над реализацией

Мы провели хороший матч и были сосредоточены все 90 минут. Это был хороший «эль-класико», в нём не хватило только голов», — приводит слова Зидана Marca.

После сегодняшней встречи команды набрали по 36 очков, тогда как у их ближайшего преследователя — «Севильи» — 31. Номинальным лидером чемпионата остаётся «Барселона» — у каталонцев больше забитых мячей.

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