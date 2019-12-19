«Милан» может побороться за нападающего «Ред Булл Зальцбург» Холанда

Итальянский «Милан» присоединился к списку клубов, претендующих на нападающего «Ред Булл Зальцбург» Эрлинга Холанда, и готов предложить игроку контракт с зарплатой в € 5,5 млн в год, сообщает Sportitalia.

Хотя есть предложения от «Ювентуса», «Манчестер Юнайтед», «Челси», «Боруссии» Дортмунд, «РБ Лейпциг» и «Ниццы» деньги не будут главной проблемой. Холанд хочет регулярно играть, чтобы продолжить свое развитие, и «Милан», безусловно, может это предложить.

Издание сообщает, что в контракте Холанда с австрийцами, рассчитанном до лета 2023 года, есть сумма отступных со следующего лета – 30 миллионов евро.

Ранее СМИ сообщали, что «Ювентус предлагал контракт на € 3 млн в год, но россонери превзойдут это предложение с суммой в € 5,5 млн.

В нынешнем сезоне Эрлинг забил 28 мячей и отдал 7 результативных передач в 22 матчах во всех турнирах на клубном уровне.