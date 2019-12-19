«Барселона» – худший за 18 лет лидер Ла Лиги по очкам после 17 туров
В матче 10-го тура чемпионата Испании, на стадионе «Камп-Ноу» «Барселона» принимала мадридский «Реал». Игра завершилась вничью — 0:0.
«Барселона» – худший за последние 18 лет лидер турнира по очкам после 17 туров, сообщает в «твиттере» журналист Cope Педро Мартин.
После сегодняшней встречи команды набрали по 36 очков, тогда как у их ближайшего преследователя — «Севильи» — 31 набранный пункт. Номинальным лидером чемпионата, тем не менее, остаётся «Барселона» — у каталонцев больше забитых мячей.
В сезоне-2001/02 «Реал» после такого же отрезка возглавлял таблицу с 31 очком, но в итоге занял лишь третье место.
Какое скучное «эль класико»! Политики на «Камп Ноу» было больше, чем футбола
Зинедин Зидан выиграл тренерскую дуэль у Эрнесто Вальверде, но не матч.
- 19 декабря 2019
-
04:47
-
04:30
-
04:06
-
03:50
-
03:21
-
02:30
-
02:16
-
01:58
-
01:51
-
01:38
-
01:33
-
00:52
-
00:43
-
00:37
-
00:23
-
00:21
-
00:07
- 18 декабря 2019
-
23:54
-
23:53
-
23:38
-
23:37
-
23:21
-
23:08
-
22:53
-
22:50
-
22:43
-
22:23
-
22:23
-
21:56
-
21:42
-
21:25
-
21:08
-
21:06
-
20:57
-
20:25
Партнерский контент