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«Барселона» – худший за 18 лет лидер Ла Лиги по очкам после 17 туров

«Барселона» – худший за 18 лет лидер Ла Лиги по очкам после 17 туров
Футбол / Испания 0

В матче 10-го тура чемпионата Испании, на стадионе «Камп-Ноу» «Барселона» принимала мадридский «Реал». Игра завершилась вничью — 0:0.

«Барселона» – худший за последние 18 лет лидер турнира по очкам после 17 туров, сообщает в «твиттере» журналист Cope Педро Мартин.

После сегодняшней встречи команды набрали по 36 очков, тогда как у их ближайшего преследователя — «Севильи» — 31 набранный пункт. Номинальным лидером чемпионата, тем не менее, остаётся «Барселона» — у каталонцев больше забитых мячей.

В сезоне-2001/02 «Реал» после такого же отрезка возглавлял таблицу с 31 очком, но в итоге занял лишь третье место.

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