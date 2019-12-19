Каземиро: после просмотра эпизода с Вараном сомнений не осталось — это пенальти

Полузащитник «Реала» Каземиро поделился мнением о столкновении Рафаэля Варана с защитником «Барселоны» Клеманом Лангле в перенесённом матче 10-го тура чемпионата Испании. Встреча прошла на стадионе «Камп Ноу» в Барселоне и завершилась со счётом 0:0.

«На поле у меня были сомнения по этому эпизоду, но, после того как я посмотрел видео с ногой Варана в перерыве, сомнений не осталось — это пенальти.

Мы разгневаны, ведь судьи по крайней мере могли бы пересмотреть решение. Был бы назначен 11-метровый или нет, это уже другой вопрос, но момент нужно было посмотреть.



Мне не нравится VAR. С ошибками, скандалами и спорами футбол красивее на улице», — приводит слова Каземиро Marca.

По итогам 17 туров команды набрали по 36 очков. Номинальным лидером чемпионата остаётся «Барселона» — у каталонцев больше забитых мячей.