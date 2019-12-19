Уткин сравнил министра спорта Колобкова со студентом ВШЭ Егором Жуковым

Известный блогер Василий Уткин прокомментировал награждение министра спорта России Павла Колобкова орденом Александра Невского.



«Не могу не отметить блестящую новость, которую раскопали на той неделе. Павел Колобков был тайно, без объявления войны, как говорится, награждён орденом Александра Невского. Ну, Александр Невский – тоже фехтовальщик в каком-то смысле, как и Колобков в прошлом. И тоже добивался успеха в команде. Правда, не был олимпийским чемпионом. Но это случилось буквально за несколько недель до того, как было окончательно объявлено о том, какие формы принял допинговый скандал относительно российского спорта. Наверное, поэтому указ стал секретом.



Но буквально сегодня объявили, что, оказывается, Колобкова наградили – просто долго готовили документы – за проведение чемпионата мира 2018 года. Ну что ж, а почему тогда об этом было официально не объявить? Понимаете, наша система характеризуется тем, что попавший в неё раз потом уже не выпутается. Возможно, брали за одно, но дадут в итоге за другое. Вот Колобкова наградили сейчас, но за то, что было раньше. В этом он похож, вы удивитесь, на Егора Жукова, которого взяли за одно, потом оказалось, что этого не было, но уже же взяли, и поэтому дали за другое», — сказал Уткин в ролике на своём канале в YouTube.

В Кремле уточнили, что Колобков был награждён орденом Александра Невского до санкций ВАДА