«Следите за собой, а то умрёте — будем плакать». Попов поздравил Карпина

«Ростов» в своём официальном «твиттере» опубликовал видеоролик, в котором футболисты обращаются к главному тренеру команды Валерию Карпину, который сегодня, 19 декабря, отмечает двухлетие работы в клубе.
Среди игроков, поздравивших специалиста, оказался и полузащитник Ивелин Попов. Болгарин в своём обращении ответил на оригинальное поздравление, которое Карпин записал в октябре этого года в честь его 32-летия.
«Валерий Георгиевич, привет! Поздравляю вас с юбилеем. Желаю вам, чтобы вы ещё как минимум 10 лет работали и возглавляли «Ростов» как главный тренер. Желаю, чтобы мы вместе остались работать ещё на семь-восемь лет как минимум. Желаю вам следующего ребёнка – чтобы он был сыном. Называйте его Ивелином. Следите за собой, а то уже такой возраст. Нужно следить за собой, а то умрёте прямо рядом с полем, а потом будем плакать все вместе. Поздравляю ещё раз!» — сказал Попов.
Видео доступно на «Чемпионате».
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