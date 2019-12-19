Защитник «Боруссии» Д стал самым быстрым игроком в Бундеслиге
Защитник дортмундской «Боруссии» Ашраф Хакими установил рекорд в матче 16-го тура чемпионата Германии с «РБ Лейпциг» (3:3).
В одном из моментов матча защитник разогнался до 36,2 км/ч. Достигнув этого результата, Хакими стал самым быстрым игроком в истории бундеслиги с того момента, как в чемпионате была внедрения технология определения скорости.
В текущем сезоне марокканский защитник принял участие в 26 матчах дортмундской «Боруссии». Ашраф Хакими забил 6 голов и сделал 5 результативных передач. Права на игрока принадлежат мадридскому «Реалу». Немецкий клуб занимает четвёртое место в чемпионате Германии, набрав 30 очков в 16 турах. Следующий матч дортмундская «Боруссия» проведёт с «Хоффенхаймом» в гостях. Матч состоится завтра, 20 декабря.
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