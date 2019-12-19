Клопп рассказал о сильных сторонах новичка «Ливерпуля» Минамино

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал переход в клуб нападающего Такуми Минамино из «Ред Булл Зальцбург».



«Это потрясающий трансфер. Мы счастливы, что переход состоялся. У наших болельщиков недавно была возможность увидеть Минамино вживую, так что мне не придётся распевать о его способностях, ведь о них уже известно. Такуми – очень быстрый и умный футболист, умеющий находить пространство между линиями. Он смел как с мячом, так и без него – настоящий командный игрок.



Уверен, что все болельщики «Ливерпуля» сделают всё, чтобы Такуми чувствовал себя дома в нашем прекрасном городе и клубе. Я также уверен, что нашу семью ждёт пополнение среди любителей футбола в Японии. Тем, кто присоединился к нам после перехода одного из самых талантливых игроков страны, я говорю: добро пожаловать, это особенный клуб», — цитирует Клоппа пресс-служба «Ливерпуля».

Минамино: переход в «Ливерпуль» был моей мечтой. Не думал, что окажусь здесь