Клопп рассказал о сильных сторонах новичка «Ливерпуля» Минамино

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал переход в клуб нападающего Такуми Минамино из «Ред Булл Зальцбург».
«Это потрясающий трансфер. Мы счастливы, что переход состоялся. У наших болельщиков недавно была возможность увидеть Минамино вживую, так что мне не придётся распевать о его способностях, ведь о них уже известно. Такуми – очень быстрый и умный футболист, умеющий находить пространство между линиями. Он смел как с мячом, так и без него – настоящий командный игрок.
Уверен, что все болельщики «Ливерпуля» сделают всё, чтобы Такуми чувствовал себя дома в нашем прекрасном городе и клубе. Я также уверен, что нашу семью ждёт пополнение среди любителей футбола в Японии. Тем, кто присоединился к нам после перехода одного из самых талантливых игроков страны, я говорю: добро пожаловать, это особенный клуб», — цитирует Клоппа пресс-служба «Ливерпуля».
- 19 декабря 2019
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