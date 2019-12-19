Клопп передразнил тренера, требовавшего наказать игрока «Ливерпуля». Фото

В полуфинальном матче клубного чемпионата мира между «Монтерреем» и «Ливерпулем», состоявшемся накануне, 18 декабря, в Дохе (Катар), произошёл курьёзный эпизод.



В одном из моментов встречи главный тренер мексиканской команды Антонио Мохамед посчитал, что судья должен наказать футболиста красных жёлтой карточкой, и начал апеллировать к нему. Наставнику мерсисайдцев Юргену Клоппу не понравилось поведение коллеги, и он передразнил его. Арбитр не оценил поступков специалистов и предъявил каждому из них по жёлтой карточке.

Фото доступно в «твиттере» ODDSbible.



Матч «Монтеррей» – «Ливерпуль» завершился победой красных со счётом 2:1. Таким образом, подопечные Клоппа пробились в финал клубного чемпионата мира, где сыграют с «Фламенго». Встреча пройдёт послезавтра, 21 декабря.