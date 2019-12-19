«Птица? Самолёт? Нет, это Криштиану!» «Ювентус» — о голе Роналду после прыжка

Пресс-служба «Ювентуса» в «Твиттере» отреагировала на гол нападающего Криштиану Роналду в матче 17-го тура итальянской Серии А с «Сампдорией», который состоялся накануне, 18 декабря.



Забивая победный для бьянконери мяч в ворота генуэзцев, 34-летний футболист выпрыгнул вверх на 71 сантиметр. Во время удара португалец находился на высоте 256 сантиметров над землёй.



«Это птица? Это самолёт? Нет, это Криштиану!» — говорится в сообщении туринского клуба.

Фото доступно в «твиттере» «Чемпионата».



Матч с «Сампдорией» стал для Криштиану пятым подряд, в котором он поразил ворота соперника. Сама игра завершилась победой «Ювентуса» со счётом 2:1.



В нынешнем сезоне итальянской Серии А Роналду принял участие в 14 матчах, в которых забил 10 мячей и отдал 1 голевой пас.