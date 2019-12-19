Руководитель «Зенита» отказалась комментировать слухи о продлении контракта с Семаком

Сегодня, 19 декабря, в «Газпром»-академии «Зенита» проходит выпускной команды 2002 года рождения и посвящение в зенитовцы игроков 2010 года рождения.
В ходе мероприятия журналисты задали председателю совета директоров петербургского клуба Елене Илюхиной вопрос насчёт информации в СМИ, согласно которой сине-бело-голубые продлили контракт с главным тренером команды Сергеем Семаком.
«Давайте сегодня не будем об этом. Давайте сегодня о детях», — передаёт слова Илюхиной корреспондент «Чемпионата» Анатолий Романов.
Семак возглавляет «Зенит» с 2018 года. Под его руководством сине-бело-голубые стали чемпионами России и после 19 туров нынешнего розыгрыша первенства лидируют в турнирной таблице с 10-очковым отрывом от второго места. В Лиге чемпионов команда не сумела преодолеть групповой этап, финишировав четвёртой в квартете с «РБ Лейцпиг», «Лионом» и «Бенфикой».
- 19 декабря 2019
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