«Меняются у нас не только игроки, но и тренеры». Агент Рыжикова ответил Божовичу

Агент вратаря «Крыльев Советов» Сергея Рыжикова Алексей Сафонов прокомментировал слова главного тренера команды Миодрага Божовича о том, что клуб будет искать игроку замену.

«У нас контракт до лета, зачем суетиться? Нужно отрабатывать свой контракт. Рыжиков не собирается закачивать карьеру. Если посмотреть по статистике отбитых мячей, Сергей сейчас входит в тройку лучших вратарей. У каждого тренера свой вкус: кому-то нравится Ребров, кому-то Максименко. Сейчас идут разговоры о возвращении Акинфеева в сборную. Гильерме и остальным теперь бросить играть?



Есть ли другие предложения? Зачем загадывать. Меняются у нас не только игроки, но и тренеры. Другой тренер придёт и скажет, чтобы Рыжиков играл. В других странах вратари играют до 42-43-х лет, никакой истерии нет. У нас же после 30 надо бутсы на гвоздь повесить, а некоторые в этом возрасте начинают ещё лучше играть.



Понятно, что команда находится внизу таблицы, все винят вратаря. А о том, что Рыжиков при такой защите, шесть игр отыграл на ноль, мало кто говорит. Пока он хочет играть и находится в хорошей форме — мы найдём варианты. Неправильно же бегать и просить продлить с нами контракт. Есть такая фраза в песне: «Не спешите нас хоронить», — сказал Сафонов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.