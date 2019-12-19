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Сон Хын Мин в четвёртый раз признан игроком года в Корее

Сон Хын Мин в четвёртый раз признан игроком года в Корее
Футбол / Англия 0

Нападающий «Тоттенхэм Хотспур» Сон Хын Мин признан лучшим игроком года в Корее. Об этом сообщается в официальном «твиттере» Федерации футбола страны.

Корейский форвард стал обладателем этой награды в четвёртый раз: ранее ему доставался приз в 2013, 2014 и 2017 годах. Ранее в этом году Сон также был признан лучшим игроком Азии, выступающим за пределами континента.

Сон Хын Мин перешёл в «Тоттенхэм Хотспур» в 2015 году из леверкузенского «Байера». Сумма трансфера составила € 30 млн. В текущем сезоне 27-летний футболист принял участие в 15 матчах английского национального чемпионата, в которых забил пять голов и стал автором восьми результативных передач. Контракт игрока с клубом действует до лета 2023 года.

Сон Хын Мин — лучший игрок Азии, выступающий за пределами континента
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