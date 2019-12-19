Семак поделился впечатлениями от поездки в Африку

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак в своём «инстаграме» поделился впечатлениями от поездки в Африку в рамках проекта своей супруги Анны.



«Закончилась первая часть сезона, есть возможность переключиться и отдохнуть. Невероятные воспоминания останутся у меня после посещении Африки, уютной, самобытной страны Гвинея-Бисау, где мы встретили много красивых, добрых людей. Благодарю всех, кто помог в нашем путешествии», — написал Семак.

Семак возглавляет «Зенит» с 2018 года. Под его руководством сине-бело-голубые стали чемпионами России и после 19 туров нынешнего розыгрыша первенства лидируют в турнирной таблице с 10-очковым отрывом от второго места. В Лиге чемпионов команда не сумела преодолеть групповой этап, финишировав четвёртой в квартете с «РБ Лейцпиг», «Лионом» и «Бенфикой».