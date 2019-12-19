Юрист Анчелотти отправился в Неаполь на встречу с руководством

Бывший главный тренер «Наполи» Карло Анчелотти в ближайшее время расторгнет контракт с клубом. Юрист итальянца отправился на встречу с руководством неаполитанского клуба. Об этом сообщает сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио.



Стороны уже достигли устной договорённости, и скоро должно быть оформлено официально. Ожидается, что Анчелотти в ближайшее время подпишет контракт с английским клубом. На посту главного тренера «ирисок» итальянец сменит португальского наставника Марку Силву, который ранее был отправлен в отставку.

С мая 2018 года итальянский специалист возглавлял «Наполи». Его контракт с клубом был рассчитан на три года. Анчелотти уже работал в Премьер-лиге. С 2009 по 2011 год он тренировал «Челси» и приводил клуб к чемпионскому титулу.



«Эвертон» располагается в настоящий момент на 16-м месте в английской Премьер-лиге. У мерсисайдского клуба в активе 18 очков в 17 турах чемпионата.