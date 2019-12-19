Слуцкий и Яровинский прибыли в Казань для подписания контрактов с «Рубином»

Как стало известно «Чемпионату», бывший главный тренер «Витесса» Леонид Слуцкий прибыл в Казань для подписания контракта с «Рубином».



Вместе со специалистом в город с аналогичной целью прибыл Олег Яровинский, занимавший должность его помощника в Нидерландах. Все пункты контрактов уже согласованы. При этом в «Рубине» Яровинский займёт пост спортивного директора.



Слуцкий возглавил «Витесс» летом 2018 года и покинул клуб в ноябре этого года. В минувшем сезоне команда под его руководством заняла пятое место в чемпионате Нидерландов.



После 19 туров нынешнего розыгрыша Российской Премьер-Лиги «Рубин» находится в зоне стыковых матчей, занимая 13-е место в турнирной таблице с 19 очками в активе. Ранее пост главного тренера команды покинул Роман Шаронов.