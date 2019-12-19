«Рубин» вновь опубликовал качающееся кресло. Теперь на нём сидит Слуцкий

«Рубин» в своём официальном «твиттере» анонсировал назначение на пост главного тренера команды бывшего наставника «Витесса» Леонида Слуцкого.



Казанцы вновь опубликовали качающееся кресло, только на этот раз на нём был изображён Слуцкий.

Ранее «Чемпионату» стало известно, что Слуцкий в настоящее время находится в Казани для подписания контракта с «Рубином».

Слуцкий возглавил «Витесс» летом 2018 года и покинул клуб в ноябре этого года. В минувшем сезоне команда под его руководством заняла пятое место в чемпионате Нидерландов.



После 19 туров нынешнего розыгрыша Российской Премьер-Лиги «Рубин» находится в зоне стыковых матчей, занимая 13-е место в турнирной таблице с 19 очками в активе. Ранее пост главного тренера команды покинул Роман Шаронов.