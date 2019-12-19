В «твиттере» сборной России показали новый имидж Головина
Полузащитник «Монако» и сборной России Александр Головин вернул себе прежнюю причёску.
«Головин больше не блондин. Саша покрасился на спор — и больше так делать не будет. Но это не единственная новость из Монако. Мы съездили в гости к полузащитнику и готовим кое-что любопытное», — написали в «твиттере» сборной России.
В этом сезоне 23-летний полузащитник национальной команды России принял участие в 15 матчах в Лиге 1 за «Монако». Александр Головин забил 3 гола и отдал 3 результативные передачи. «Монако», набрав 25 очков в 17 матчах, располагается на девятом месте в чемпионате Франции. Следующий матч подопечные Леонардо Жардима проведут на домашней арене с «Лиллем». Встреча состоится послезавтра, 21 декабря.
- 19 декабря 2019
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