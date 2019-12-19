Экс-тренер «Мордовии» Гордеев: Ле Таллек пригодился бы сборной России

Бывший главный тренер «Мордовии» Андрей Гордеев поделился мнением о французском полузащитнике «Монпелье» Дамьене Ле Таллеке, который начал процесс получения российского гражданства. 29-летний футболист выступал за саранский клуб с 2014 по 2015 год.

«Ле Таллек — достаточно сильный игрок, безусловно, пригодился бы нашей сборной. Но это вопрос к Станиславу Саламовичу. Очень приятно, что игрок хочет выступать именно за нашу сборную. Но у нас достаточно своих неплохих ребят. С чем связано такое решение? К нам приезжало много звёзд, не только спорта, но, к сожалению, не на пике своей карьеры. Но уровень футболиста, с которым я работал, был достаточно высок», — сказал Гордеев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.

В нынешнем сезоне Дамьен забил 2 мяча в 18 матчах французской Лиги 1.