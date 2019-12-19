Леонид Слуцкий возглавил «Рубин»
Российский специалист Леонид Слуцкий стал главным тренером «Рубина». Об этом сообщает официальный сайт казанского клуба. Контракт с 48-летним специалистом рассчитан на пять лет.
Ранее Слуцкий работал главным тренером в ФК «Москва», «Крыльях Советов», английском «Халле» и сборной России. С 2009 по 2016 год он возглавлял московский ЦСКА, с которым трижды выигрывал Российскую Премьер-Лигу и Кубок России.
С лета 2018 года Слуцкий возглавлял голландский «Витесс», однако в конце ноября подал в отставку после серии неудачных матчей. Сезон-2018/19 «Витесс» завершил на пятой строчке турнирной таблицы чемпионата Нидерландов.
В турнирной таблице Российской Премьер-Лиги «Рубин» идёт на 13-м месте — в 19 матчах казанский клуб набрал 19 очков.
Слуцкий возглавит«Рубин». Как это будет
Подробности прихода Слуцкого в казанский клуб и другие варианты, которые были у тренера.
- 19 декабря 2019
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