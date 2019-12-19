Французский журналист: возможно, Ле Таллек сможет помочь сборной России

Журналист французского издания L’Équipe Янн Сода поделился мнением о полузащитнике «Монпелье» Дамьене Ле Таллеке, который начал процесс получения российского гражданства.

«Ле Таллек играл за «Мордовию», именно тогда он влюбился в вашу страну. Он женат на русской девушке, у них есть маленький сын. У Дамьена есть и квартира в Москве, где он планирует жить после окончания карьеры.

Информация о том, что игрок хочет получить российское гражданство, появилась на радиостанции France Bleu Hérault. По их словам, он действительно готов играть за Россию. Ле Таллек никогда не играл за сборную Франции (кроме молодёжной). Он отличный игрок, но недостаточно хорош, чтобы выступать за Францию.

Ле Таллек играет на позиции центрального полузащитника. Он не тот игрок, который бросается в глаза, но работа, которую Дамьен выполняет, делает его ключевым игроком в «Монпелье».

Ле Таллек никак не сможет играть за сборную Франции, у нас слишком много отличных игроков на его позицию — Канте, Погба, Толиссо. Но, возможно, он сможет помочь России, почему бы и нет», — сказал журналист в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.