Гендиректор «Рубина» прокомментировал назначение Слуцкого главным тренером клуба

Генеральный директор «Рубина» Рустем Сайманов прокомментировал подписание пятилетнего контракта с Леонидом Слуцким.



«Как только мы узнали, что Леонид Викторович приезжает в Россию, провели с ним переговоры. После них он взял время на размышления, и, как видите, мы всё подписали.



Менять свои планы по постройке клуба и работать в короткой перспективе никому не интересно. Все решения у нас происходят с заранее принятым долгосрочным планом развития клуба. И на нашу удачу, Леонид Викторович отлично вписался в эту программу.



Приглашать братьев Березуцких или нет, решал сам Леонид Викторович. Комплектацию тренерского штаба отдавали целиком на откуп ему, и никто ничего не рассматривал. Штаб — это полностью его зона ответственности.



Задачи Леонида Викторовича на данный момент — стараться выигрывать в каждой игре и стараться показывать результат. Ничего необычного. Полностью рассматривать его работу будем уже в следующем сезоне. Также хочу отметить, что у нас нет разделения на генерального, спортивного директоров или главного тренера, — мы все соратники, единомышленники и делаем общее дело. И самое важное — действуем как единый организм», — сказал Сайманов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.

Напомним, последним клубом Слуцкого был голландский «Витесс». В конце ноября, после серии неудачных результатов, 48-летний специалист подал в отставку.