Кейн в трусах искупался в снегу Лапландии накануне матча с «Челси»
Нападающий «Тоттенхэма» Гарри Кейн провёл выходные в Лапландии (Финляндия). Напомним, игроки лондонского клуба получили от Жозе Моуриньо несколько дней выходных в связи с ранним вылетом из Кубка английской лиги.
26-летний нападающий в одних трусах искупался в снегу, после чего окунулся в джакузи. Уже в ближайшее воскресенье, 22 декабря, «Тоттенхэм» сыграет с «Челси» в матче 18-го тура английской Премьер-лиги.
Видео доступно на «Чемпионате».
В текущем сезоне Кейн провёл за «Тоттенхэм» 21 матч, отметившись 15 забитыми мячами и двумя результативными передачами. Также в его активе 13 голов и 2 ассиста в 14 матчах за сборную Англии.
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