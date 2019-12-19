Кейн в трусах искупался в снегу Лапландии накануне матча с «Челси»

Нападающий «Тоттенхэма» Гарри Кейн провёл выходные в Лапландии (Финляндия). Напомним, игроки лондонского клуба получили от Жозе Моуриньо несколько дней выходных в связи с ранним вылетом из Кубка английской лиги.



26-летний нападающий в одних трусах искупался в снегу, после чего окунулся в джакузи. Уже в ближайшее воскресенье, 22 декабря, «Тоттенхэм» сыграет с «Челси» в матче 18-го тура английской Премьер-лиги.

Видео доступно на «Чемпионате».



В текущем сезоне Кейн провёл за «Тоттенхэм» 21 матч, отметившись 15 забитыми мячами и двумя результативными передачами. Также в его активе 13 голов и 2 ассиста в 14 матчах за сборную Англии.