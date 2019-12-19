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Слуцкий: вся инфраструктура у «Рубина» высочайшего уровня

Слуцкий: вся инфраструктура у «Рубина» высочайшего уровня
Футбол / РПЛ 0

Новый главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий ознакомился с инфраструктурой казанского клуба. В качестве экскурсоводов выступили генеральный директор «Рубина» Рустем Сайманов и тренер Олег Кузьмин.

«Отличная учебно-тренировочная база, достаточно современная, несмотря на то что построена в 2004 году. Она функциональна, есть абсолютно всё: и методический корпус, и жилой, и учебно-тренировочный, и связанный с восстановлением и силовой работой, высокого качества поля. То есть вся инфраструктура у «Рубина» высочайшего уровня», — сказал Слуцкий.

Видео можно посмотреть на канале «Рубина» в YouTube.

«Рубин» завершил первую часть нынешнего сезона на 13-м месте в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. В 19 матчах казанская команда набрала 19 очков.

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