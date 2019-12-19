Поддерживаете ли вы решение Слуцкого возглавить «Рубин»?

Один из главных российских тренеров последнего десятилетия Леонид Слуцкий вернулся в Российскую Премьер-Лигу после трёх сезонов в Европе.
«Чемпионат» предлагает поучаствовать в опросе и поделиться отношением к такому решению специалиста.
Принять участие в опросе можно, перейдя по ссылке.
Ранее Слуцкий работал главным тренером в ФК «Москва», «Крыльях Советов», английском «Халле» и сборной России. С 2009 по 2016 год он возглавлял московский ЦСКА, с которым трижды выигрывал Российскую Премьер-Лигу и Кубок России.
С лета 2018 года 48-летний специалист возглавлял голландский «Витесс», однако в конце ноябре подал в отставку после серии неудачных матчей.
В турнирной таблице Российской Премьер-Лиги «Рубин» располагается 13-е место, набрав 19 очков в 19 матчах.
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