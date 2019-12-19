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УЕФА отложил решение по делу о финансовых нарушениях «Манчестер Сити»

УЕФА отложил решение по делу о финансовых нарушениях «Манчестер Сити»
Футбол / Лига чемпионов 0

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) не вынесет решение по делу о финансовых нарушениях «Манчестер Сити» в декабре, как предпогалось ранее. Ожидается, что вердикт будет объявлен не раньше конца января 2020 года, сообщает Goal.

В середине ноября стало известно, что «Манчестер Сити» будет наказан только денежным штрафом за финансовые махинации с заключением спонсорских сделок, несмотря на то что клубу грозит отстранение от участия в Лиге чемпионов и Лиге Европы.

Напомним, в 2018 году Der Spiegel раскрыл ряд документов, указывающих на финансовые махинации «Манчестер Сити». Вскоре УЕФА начал расследование в отношении манкунианцев.

«Манчестер Сити» — действующий чемпион английской Премьер-лиги. В нынешнем сезоне «горожане» занимают третье место в турнирной таблице первенства страны.

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