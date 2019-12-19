УЕФА отложил решение по делу о финансовых нарушениях «Манчестер Сити»

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) не вынесет решение по делу о финансовых нарушениях «Манчестер Сити» в декабре, как предпогалось ранее. Ожидается, что вердикт будет объявлен не раньше конца января 2020 года, сообщает Goal.
В середине ноября стало известно, что «Манчестер Сити» будет наказан только денежным штрафом за финансовые махинации с заключением спонсорских сделок, несмотря на то что клубу грозит отстранение от участия в Лиге чемпионов и Лиге Европы.
Напомним, в 2018 году Der Spiegel раскрыл ряд документов, указывающих на финансовые махинации «Манчестер Сити». Вскоре УЕФА начал расследование в отношении манкунианцев.
«Манчестер Сити» — действующий чемпион английской Премьер-лиги. В нынешнем сезоне «горожане» занимают третье место в турнирной таблице первенства страны.
- 19 декабря 2019
-
20:06
-
20:01
-
19:43
-
19:19
-
18:55
-
18:43
-
18:39
-
18:26
-
18:20
-
18:18
-
18:00
-
17:34
-
17:31
-
17:17
-
17:00
-
17:00
-
16:37
-
16:35
-
16:30
-
16:25
-
16:14
-
16:04
-
15:39
-
15:36
-
15:22
-
15:18
-
14:46
-
14:34
-
14:10
-
14:03
-
13:55
-
13:52
-
13:28
-
13:22
-
13:14