«В гостях хорошо, а дома лучше». Р. Билялетдинов — о назначении Слуцкого в «Рубин»

Главный тренер «Олимпа» Ринат Билялетдинов поделился мнением о назначении Леонида Слуцкого на пост наставника казанского «Рубина».

«Ничего особенного в возвращении Слуцкого я не вижу. Есть такая передача «Время покажет». Задачу ему объяснили: вернуть команду на европейский уровень. Обогащённый европейским опытом он должен показать результат. Самое главное — ему дали время. Пять лет контракта — для тренера это очень хорошие условия. Таким похвастаться не может никто. Может именно срок контракта и был определяющим в принятии решения. Сейчас, если тренер отработал год — это хороший показатель. Уже даже по дням считают.

Не обидно ли, что Слуцкий вернулся в российский клуб? А на что обижаться? Поехал в Европу — не сложилось. Бывает. Он поменял свои взгляды: «Никогда не говори — никогда». Такая работа у тренеров, не всегда получается. Можно только порадоваться, что Слуцкий по «чужбиношке» погулял, поработал, вернулся, и нашёл команду, которая его приютила на пять лет. Известная фраза: «В гостях хорошо, а дома лучше». Поработает здесь, может, потом снова уедет.

Можно порадоваться, что в Казани нашли деньги в условиях жёсткой конкуренции с другими видами спорта, в частности: хоккея и баскетбола. Всё-таки вторая столица спорта, а частного инвестирования недостаточно. Нужны деньги на комплектования команды», — сказал Билялетдинов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Глебом Ярославцевым.