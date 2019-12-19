Слуцкий: «Рубин» — один из флагманов российского футбола

Новый главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий поделился ожиданиями от работы в казанском клубе.

«Рубин» — клуб с богатейшей историей, с прекрасной базой, инфраструктурой. Казань славится своими спортивными командами, спортивными достижениями и не только спортивными. Мне очень приятно, что такой клуб, с такими амбициями, с такой историей проявил интерес к моей персоне. Я с огромным удовольствием принимаю новый вызов в своей карьере. У меня ещё не было ситуации, чтобы я принимал команду, которая находится не на максимально высоких для себя позициях в турнирной таблице. Но этот опыт тоже безумно интересен. Ещё раз говорю, в моём понимании «Рубин» был, является и, я уверен, будет одним из флагманов российского футбола.

Почему «Рубин» для меня — это вызов? Это очень интересно по многим причинам. Я так понимаю, что внутри Казани есть очень серьёзная конкуренция между всеми видами спорта. Моей задачей является не только спортивный результат, но и попытка побороться за зрителя, за болельщика. И в игровом плане мы должны быть максимально привлекательны, и в плане открытости клуба, различных акций. Я понимаю, что конкуренция внутри Казани между хоккеем, волейболом, баскетболом, футболом достаточно серьёзная. Это тоже амбициозная задача. Хотелось бы её решать по мере того, как будем решать спортивные задачи. Ещё раз повторюсь, Казань является одним из центров, если не самым крупным центром российского спорта, потому что есть команды по абсолютно всем игровым видам спорта и женские, и мужские. Так что конкуренция будет не только внутри чемпионата России по футболу, но и с представителями других видов спорта», — приводит слова Слуцкого пресс-служба «Рубина».