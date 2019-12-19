В Аргентине футболист совершил фол, который назвали самым жутким в 2019 году

Аргентинский футболист Лукас Торрес совершил грубый подкат двумя ногами во время финального матча лиги Лухана. Торрес сбил соперника, после чего за пострадавшего вступились одноклубники. В итоге между игроками двух команд завязалась драка. По мнению ESPN, это самый жуткий фол года.
Инцидент произошёл на последних секундах встречи, когда клуб Лукаса проигрывал со счётом 1:4. Вскоре прозвучал финальный свисток и команды покинули поле. По дороге в раздевалки футболисты обменивались оскорблениями.
Видео можно посмотреть на «Чемпионате».
Этот случай стал не первым, когда Торрес совершает неспортивный поступок во время футбольного матча. В 2016 году он получил 24-дневную дисквалификацию за нападение на рефери. Тогда причиной инцидента стала красная карточка, показанная игроку.
- 19 декабря 2019
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